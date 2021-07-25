В ЗКО наблюдается высокая явка на избирательных участках

Напомним, в Западно-Казахстанской области проходят выборы 31 акима сельских округов.

25 июля в Казахстане проходят выборы акимов городов районнного значения, сел, поселков, сельских округов. Это первые для страны прямые выборы, сообщает zakon.kz.

В Западно-Казахстанской области отмечают высокую явку на избирательных участках с самого утра. Эксперты и независимые наблюдатели связывают это с тем, что люди ждали возможности самостоятельно выбирать своего акима.

Наблюдатели Центра непартийного наблюдения находятся на избирательных участках еще до их открытия. Это необходимо для проведения предварительной оценки самого участка на предмет нарушений. К примеру, соответствие информационного стенда о кандидатах государственным стандартам, а также отсутствие агитации на участке, целостность урн для голосования и т.д. На данный момент грубых нарушений не было выявлено. Также наблюдатели отмечают высокую явку избирателей, - поделился руководитель Западно-Казахстанского филиала РОО "Центр непартийного наблюдения" Мухтар Давлетжанов.

По области Центром было подготовлено порядка 270 наблюдателей, общее количество наблюдателей - около 500 человек. Для многих из них эти выборы не первые. Большинство людей, прошедших цикл обучающих мероприятий для наблюдателей, уже имели опыт наблюдения на парламентских и президентских выборах.

Прямые выборы сельских акимов - очень серьезное событие, знаменующее совершенно новый этап политической модернизации. Такое голосование проводится впервые в истории независимого Казахстана. Люди ждали этого дня, потому что от их голоса зависит будущее родного села. С одной стороны, высокая явка - это гарант честности выборов, с другой - это свидетельство политической зрелости общества. В свою очередь мы обеспечим соблюдение законности и прозрачности выборного процесса, - отметил Мухтар Давлетжанов.

Напомним, в Западно-Казахстанской области проходят выборы 31 акима сельских округов. Прямое голосование избирателей идет на 79 избирательных участках. Выборы остальных акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов будут проведены постепенно после истечения сроков их полномочий.

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