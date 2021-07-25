Ольга Рыпакова прокомментировала фурор казахстанской сборной на открытии Олимпиады

Она подчеркнула, что основная ее задача, это выступление на соревнованиях.

Официальный Telegram-канал Министерства обороны РК опубликовал интервью из Токио с олимпийской чемпионкой по легкой атлетике Ольгой Рыпаковой, сообщает zakon.kz.

Во время подкаста спортсменка прокомментировала недавний фурор казахстанской сборной на открытии Олимпийских игр.

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На самом деле я не зацикливаюсь на этом и особо как-то не реагирую. Ну, видимо, какие-то ассоциации у японских, китайских зрителей наши костюмы и образы вызвали. Поэтому они так бурно отреагировали, сравнивали с персонажами компьютерных игр. Для меня это было не то чтобы неожиданно, скорее непонятно, - поделилась Рыпакова.

Также она подчеркнула, что основная ее задача - выступление на соревнованиях.

Все мои мысли и настрой - это только выступление на Олимпиаде. Хочется достойно представить страну, показать достойный результат на самих Играх, а не только на открытии как знаменосец, - отметила легкоатлетка.

Также спортсменка рассказала об условиях жизни в олимпийской деревне и санитарных мерах против коронавирусной инфекции. Она рассказала, что маски разрешено снимать только во время еды в столовой. Спортсменка отметила, что нужно отдать должное японскому народу за то, что в таких сложных условиях проводят Олимпиаду. По ее словам, это действительно очень сложно.

Нам, спортсменам, хочу пожелать, чтобы наши болельщики с родной земли помогали нам эмоционально и духовно. Ваша поддержка для нас жизненно необходима. Поэтому болейте за нас и держите кулачки. Вместе мы достигнем высоких пьедесталов. Біз біргеміз, - подытожила Рыпакова.

Ольга Рыпакова - казахстанская легкоатлетка, специализирующаяся на прыжках в длину, тройном прыжке и семиборье. Чемпионка Олимпийских игр в Лондоне, серебряный призер Олимпийских игр в Пекине и бронзовый призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро в тройном прыжке.

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