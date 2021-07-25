Трехэтажное здание загорелось в Алматы

Принятыми мерами пожар был локализован за 25 минут.

Днем 25 июля в городе Алматы произошел пожар, сообщает zakon.kz.

25 июля 2021 г. в 13:50 силы и средства ДЧС выехали по повышенному рангу вызова по адресу: мкр. "Горный гигант", ул. Ахмедьярова, 20. По прибытии в 13:57 установлено, что открытым пламенем горит кровля 3-этажного здания, говорится в сообщении ДЧС Алматы.

Создалась угроза распространения на близлежащие жилые дома. Незамедлительно поданы пожарные стволы, автоцистерны установлены на пожарные гидранты. На месте пожара развернут оперативный штаб. Прибывшая служба энергообеспечения обесточила объект.

В результате принятых мер за 25 минут пожар был локализован. Угроза распространения огня была снята в кратчайшие сроки.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!