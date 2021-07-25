Как проходят выборы акимов сел в Алматинской области

Фоторепортаж zakon.kz с избирательных участков в Алматинской области.

В Казахстане проходят прямые выборы акимов городов районного значения, сел, поселков и сельских округов. Эти выборы необычные: впервые в истории страны казахстанцы сами могут "назначить" акима. А могут и проголосовать против всех кандидатов: пару месяцев назад в избирательные бюллетени вернули эту графу. О том, как выбирают акимов сел в Алматинской области, рассказывает корреспондент zakon.kz.

В Алматинской области сегодня около сорока градусов тепла. Несмотря на жару, люди все же идут на избирательные участки.

Выборы проходят в школах. Причем в одном учебном заведении может быть сразу два избирательных участка. Один, к примеру, у входа, другой - в спортзале. В связи с пандемией у входа дежурят медработники. Они измеряют всем посетителям температуру и раздают медицинские маски.

В остальном все как обычно: зайдя в участок, избиратель предъявляет удостоверение личности, в кабинке для голосования заполняет бюллетень и бросает его в урну.

В селе Бесагаш Талгарского района четыре кандидата в акимы. Двое из них - самовыдвиженцы.

- Я думаю, что важно (выбирать сельских акимов. – Прим. ред.), потому что когда назначали, их откуда-то привозили, и они не знали ни местности, ни специфики, ни проблем. А те, которых мы избираем, уже знают наши проблемы, - говорит жительница Бесагаша Екатерина.

Женщина рассказала, что проголосовала за своего кандидата из-за того, что человек обещает улучшить инфраструктуру в селе:

- Он нам обещает, что поставят дополнительный мотор, и у нас всегда будет вода во всем поселке, а не так, чтобы час утром, час вечером. Еще он предложил заасфальтировать улицы. У него большая программа.

Другая жительница проголосовала за своего кандидата, потому что он "перспективный".

- Он предлагает улучшить жизнь в селе. Он более перспективный, к тому же из этого села. Я думаю, что он в нужном направлении нас поведет. И вообще, он за народ, - отметила Светлана.

В школе села Панфилово жители выбирают акима Панфиловского сельского округа. Здесь пять кандидатов, двое из них - самовыдвиженцы. Победивший на выборах будет отвечать за семь сел. К 8:30 здесь уже проголосовали 10% избирателей, - рассказала председатель избирательного участка №876 Алтынгуль Иманалиева.

Наталья Тифанциди - депутат Талгарского районного маслихата. По ее словам, в основном борьба за голоса избирателей шла между двумя кандидатами, она надеется, что один из них победит.

- В этом году мы в историческом событии участвуем, потому что никогда такой борьбы между кандидатами не было. Борьба проходила через соцсети. Еще был канвассинг, когда из дома в дом, из квартиры в квартиру ходили. Также были прямые эфиры в Facebook, Instagram не только кандидатов, но и тех, кто их поддерживал. Это было интересно, - рассказывает Наталья.

В поселке Карабулак выборы проходят весело. У входа в школу установлена колонка, из которой громко играет музыка. Здесь два избирательных участка. В первом зарегистрировано 956 избирателей (к 10 утра проголосовали около 50 человек). Во втором - 2050 (проголосовали около 40 человек). Председатель избирательного участка №801 Гульсая Мергенбаева объяснила, что поток людей обычно увеличивается с 10 утра.

Прямые выборы сельских акимов в Казахстане проходят впервые. Идея принадлежит Президенту Касым-Жомарту Токаеву. Глава государства подчеркивал, что инициатива предусматривает реализацию пакета ключевых политических реформ, которые направлены на децентрализацию государственного управления через введение институтов местного самоуправления.

Поправки в законодательство, которые предложил Токаев, были подписаны в мае 2021 года. Тогда же в избирательные бюллетени по инициативе президента вернули графу "против всех".

Есть еще одно важное отличие от предыдущих выборов: текущая избирательная кампания проходит не единовременно, а по мере истечения либо досрочного истечения полномочий работающих акимов.

Сегодня голосование проходит в 14 областях на 1847 избирательных участках.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!