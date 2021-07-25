12-летний мальчик скончался после потасовки с ровесником в Темиртау

Детскую драку сняла видеокамера во дворе.

К смерти ребенка привел всего один удар, передает zakon.kz.

В Темиртау вчера мальчик в черной футболке, защищаясь, ударил мальчика в синей футболке кулаком в область уха. Этот удар привел к смерти. Мальчик присел и потерял сознание. Врачи в больнице констатировали смерть. Ему было 12 лет. Соболезнования родным, - пишет Telegram-канал "Патриот".

Детскую драку сняла видеокамера во дворе.

На кадрах видно, что, когда мальчик упал после удара по голове, дети побежали звать взрослых. Первыми прибежали мужчины. Они делали мальчику искусственное дыхание, массаж сердца, но в сознание ребенок не пришел.

Полицейские изучили видео.

Вчера, 24 июля, в Темиртау после детской потасовки погиб мальчик. У него с 13-летним мальчиком во дворе одного из домов Темиртау возникла ссора. В ходе ссоры ему был нанесен удар в голову. Уголовное дело возбуждено по статье 104 УК РК (Причинение смерти по неосторожности). Назначены соответствующие экспертизы, проводится досудебное расследование, - сообщил начальник следственного управления Департамента полиции Карагандинской области Рустам Кулькеев.

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