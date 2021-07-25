Казахстанский боксер пробился в 1/8 финала Олимпийских игр в Токио

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Сафиуллин обыграл перуанца единогласным решением судей.
Казахстанский боксер Закир Сафиуллин вышел в 1/8 финала Олимпийских игр в Токио, передает zakon.kz.
В стартовом поединке он встретился с перуанцем Леоданом Песо Сабойей. Бой прошел под диктовку казахстанца. Закир владел преимуществом, уверенно реализовывая свои задачи, - пишет пресс-служба Национального олимпийского комитета.
В итоге Сафиуллин победил единогласным решением судей.
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