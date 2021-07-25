Приложение zakon.kz

Добавьте zakon.kz в ваш телефон

Казахстанский боксер пробился в 1/8 финала Олимпийских игр в Токио

Фото: пресс-служба НОК Казах... 25 июля 2021, 17:31

Сафиуллин обыграл перуанца единогласным решением судей.

Казахстанский боксер Закир Сафиуллин вышел в 1/8 финала Олимпийских игр в Токио, передает zakon.kz.

В стартовом поединке он встретился с перуанцем Леоданом Песо Сабойей. Бой прошел под диктовку казахстанца. Закир владел преимуществом, уверенно реализовывая свои задачи, - пишет пресс-служба Национального олимпийского комитета.

В итоге Сафиуллин победил единогласным решением судей.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Написать комментарий
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ
Приятное лечение сексом
От каких продуктов можно "отупеть"