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Казахстан и Таджикистан обсудили ситуацию на таджикско-афганской границе

Фото: МО РК. 25 июля 2021, 17:37

Также были затронуты вопросы, связанные с предстоящим совещанием министров обороны государств – членов Шанхайской организации сотрудничества в Душанбе.

Состоялся телефонный разговор между министрами обороны Казахстана и Таджикистана, передает zakon.kz.

В ходе телефонного разговора министр обороны Республики Казахстан генерал-лейтенант Нурлан Ермекбаев и министр обороны Республики Таджикистан генерал-полковник Шерали Мирзо обсудили ситуацию в районе таджикско-афганской границы и вопросы оказания Казахстаном помощи Таджикистану для противостояния имеющимся рискам и вызовам, - рассказали в пресс-службе Минобороны РК.

Руководители оборонных ведомств также затронули вопросы, связанные с предстоящим совещанием министров обороны государств - членов Шанхайской организации сотрудничества в Душанбе.

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