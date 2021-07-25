В Алматы задержан подозреваемый в крупной хакерской афере на OLX

В ходе обыска изъяты 22 мобильных телефона и 2 325 000 тенге.

Заместитель начальника Департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов сообщил, что мужчина на площадке olx.kz обманным путем получал доступ к полным данным банковских карт продавцов и совершал незаконные переводы через сторонние сервисы для онлайн-обналичивания, передает zakon.kz.

Схема преступного промысла такова: потерпевшие выкладывают объявление о продаже какого-либо товара на сайте OLX.KZ, после чего злоумышленник пишет им о том, что хочет приобрести товар, но под разными причинами отказывается от встречи и предлагает оплатить стоимость товара на банковскую карту. Затем злоумышленник отправляет потерпевшему ссылку на фишинговый сайт, якобы, через этот сайт будет проводиться сделка, и для подтверждения перевода потерпевшему необходимо ввести данные своей банковской карты, - написал Абдрахманов в instagram.

Как уточняется, после получения информации о банковской карте злоумышленник запускал схему обналичивания денег: вводил номер карты и CVV код карты на сайте woopay.kz, якобы, он является владельцем и хочет вывести деньги на баланс абонентского номера. Деньги поступали на баланс абонентского номера, заранее подготовленного для этих целей.

Далее проделывает обратную процедуру: с СИМ-карт выводит деньги на банковские карты подставных лиц и обналичивает. Подозреваемый был вычислен оперативным путем. Его задержали в ходе спецоперации, проведенной бойцами спецподразделения ДП Алматы в одной из престижных гостиниц города, - говорится в сообщении.

В ходе обыска изъяты 22 мобильных телефона различных марок, 21 использованная СИМ-карта, одежда, в которой подозреваемый снимал денежные средства, причем, он надевал ее для маскировки при снятии денег, а после прятал в гараже, два ноутбука, 50 новых СИМ-карт, денежные средства в сумме 2 325 000 тенге, а также банковские карты в количестве 18 штук, оформленных на разных людей. Они являются банковскими картами "дропов".

"Дропы", в свою очередь, получают денежные вознаграждения в размере от 80 до 150 тыс. тенге за предоставление банковской карты. Подозреваемый с санкции суда взят под стражу. Материалы уголовного дела направлены в суд, - резюмируется в сообщении.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Рустам Абдрахманов (@rustam.abdrakhmanov_)

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