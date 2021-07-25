Независимый контроль проводят на выборах акимов сельских округов в Кызылорде

До настоящего времени нарушений на избирательных участках не выявлено.

В Кызылординской области проходят прямые выборы 40 акимов сельских округов, передает zakon.kz.

Более 600 наблюдателей от политических партий, институтов гражданского общества области работают над контролем за проведением избирательного процесса прозрачно и в соответствии с законом.

Впервые в стране проходят выборы акимов сельских округов. Наша цель - внести свой вклад в прозрачное и честное проведение выборов в соответствии с избирательным законодательством, - говорит председатель Кызылординского областного филиала Республиканского общественного объединения "Центр непартийного наблюдения" Жандос Тусмагамбетов.

Наблюдатели в начале июля прошли специальные обучающие семинары, хорошо знают свои обязанности и права. Они наблюдают за ходом избирательного процесса на участках с 6:00. Сельчане принимают активное участие в выборах, голосуя за кандидатов. До настоящего времени нарушений на избирательных участках не выявлено.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!