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12 детей пострадали в ЧП с каруселью в Северной Ирландии

Фото: zikua.tv 25 июля 2021, 18:21

По словам одних очевидцев, в какой-то момент кресла карусели начали сталкиваться друг с другом.

Инцидент произошел в парке аттракционов у бухты возле замка Каррикфергус. Шесть человек, из которых четверо - дети, были госпитализированы. Еще у восьмерых - поверхностные раны, им госпитализация не потребовалась, передает zakon.kz.

По словам одних очевидцев, в какой-то момент кресла карусели начали сталкиваться друг с другом. Другие сообщили, что кресла отделились от карусели и аттракцион упал на навес на входе в парк, - пишет RT в Teegram-канале.

Пресс-секретарь парка сказал только, что аттракцион "никуда не падал". От других комментариев в администрации уклонились, заявив, что сделают их после завершения расследования.

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