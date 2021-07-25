Выборы 2021: в чем особенность политической кампании в Приаралье?

Проводятся различные акции по повышению активности избирателей.

Первые в истории независимого Казахстана выборы сельских акимов проходят высокими темпами. По области число избирателей, включенных в списки на 54 избирательных участках, составило 36 071, в настоящее время по поступившей информации проголосовало 28 118. Это 77,9% избирателей, передает zakon.kz.

При этом следует особо отметить активность жителей Аральского района, где проходят выборы в 12 округах и 85,6% сельского населения уже сделали свой выбор. Проводятся различные акции по повышению активности избирателей. Так, в отдаленном аульном округе Каракум Марал Нуржанова, пришедшая голосовать за акима села, зарегистрировалась в качестве 100 избирателя и получила специальный приз. А в Казалинском районе подарок получил самый молодой избиратель. В свою очередь Айбиби Оразбек, впервые получившая избирательное право, призвала всех сверстников быть активными в голосовании за будущее суверенной страны, - рассказали в пресс-службе акимата региона.

В ауле Акай Кармакшинского района первым проголосовал ветеран Курымжан Темирбаев. Аксакал, преодолевший 78-летний рубеж, пожелал успешной реализации важного для страны политического шага. В этот исторический день общественность в Жалагаше с высокой ответственностью принимает участие в выборе кандидата, призванного возглавить население. Кандидатами в акимы аула Каракеткен района стали четыре человека. Первой на голосование пришла многодетная мать Рыскал Калданова, которая внимательно ознакомилась с предвыборной программой кандидатов в сельские акимы.

Избирательный участок в сельском округе Н. Ильясова Сырдарьинского района также не забыл вручить подарки избирателям. Презент получил аульчанин Багдат Кошкаров, который стал 500-м избирателем.Южные районы региона также активно участвуют в выборной кампании, и председатель Совета ветеранов села Жолек Шиелийского района Сейткерей Абенов был награжден за то, что стал первым голосующим. А в Жанакоргане активность проявляет молодое поколение. Самый молодой избиратель в районе Алмат Оскенбай признался, что ожидает многого от выборов.

Главное, чтобы акимом стал тот, кто хочет благоустроить малую родину, сделав село процветающим, - отметил он.

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