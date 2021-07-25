Около 40 нарушителей карантина выявили за сутки в Нур-Султане

Все собранные материалы в отношении нарушителей переданы в районные Управления санитарно-эпидемиологического контроля для принятия соответствующих мер.

Мониторинговые группы столицы продолжают работу в круглосуточном усиленном режиме, ежедневно выявляя десятки нарушений ограничительных мер объектами предпринимательства. Так, за прошедшие сутки 25 июля несоблюдение карантина выявили в 39 заведениях и магазинах города, передает zakon.kz.

Ежедневно мониторинговые группы охватывают проверками свыше 100 объектов предпринимательства города на предмет соблюдения саннорм и ограничительных мер. Всего за период с 1 января по 23 июля 2021 года районными Управлениями санитарно-эпидемиологического контроля за нарушения ограничительных и карантинных мер к административной ответственности привлечены 822 физических, юридических лиц на общую сумму почти 163 млн тенге, - сообщает официальный сайт акимата Нур-Султана.

Только за сутки, 25 июля нарушения карантина выявлены на 39 объектах. Персонал заведений не соблюдал масочный режим, социальное дистанцирование, режим работы, к тому же было допущено массовое скопление людей. В районе Сарыарка в этот список попали кафе "Стамбул", "Бармалей", "Ай", "Султаншы", "Севда", лаундж-бар "Мята", рестораны "Счастье", "О Азамат", магазин аксессуаров по улице Бейсековой.

Мониторинговая группа Есильского района зафиксировала нарушения карантина на 12 объектах: в ресторанах "Aura Verdant", "Саксаул", "La Terrazza", "Veranda", кафе "Rayan", "Opus One", "Baoli", картинг-клубе "KartMax", баре "Koleso", галерее баров "Zima", восточной кофейне "Maktub" и банном комплексе по улице Желмая.

Еще шесть заведений, которые расположены в районе Алматы, проигнорировали ограничительные меры. В том числе – рестораны "Бақ Сарай", "АқОтау", кафе "Шашлычка", центр плова "Карима", бар "Солт", лаундж-бар "Мята".

В районе Байконыр в список нарушителей попали кафе "Шифу", "Пошашлычим", магазины "Арзан", "Орчестра", "Элсан", "Манго", "Explore", "12 месяцев", "Автодом", ТЦ "Астыкжан", ТД "Алаш", рынок "Биг Шанхай".

Все собранные материалы в отношении нарушителей переданы в районные Управления санитарно-эпидемиологического контроля для принятия соответствующих мер.

Напомним, эпидситуация в Нур-Султане остается нестабильной. Ежедневно в городе выявляют от 1300 случаев заболевания коронавирусом. Жителям и гостям столицы, а также объектам предпринимательства настоятельно рекомендуется строго соблюдать саннормы и требования режима карантина – носить маски, избегать посещения мест массового скопления людей и т.д.

При этом для борьбы с ростом заболеваемости опасным вирусом не достаточно одного соблюдения карантина, важно сформировать коллективный иммунитет посредством массовой вакцинации населения.

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