Спортсмен спортклуба Министерства обороны получил путевку на Олимпиаду

Спортсмену была выделена дополнительная квота.

Казахстанский пловец, чемпион Азии 2019 года по плаванию на открытой воде, спортсмен Центрального спортивного клуба Министерства обороны Виталий Худяков получил путевку на Олимпиаду. Он отправится в Токио 28 июля вместе со второй частью олимпийской команды, передает zakon.kz.

Предполагалось, что звание чемпиона Азии означает допуск на Олимпийские игры. Однако, подтверждения своей лицензии Виталий Худяков ждал вплоть до открытия. В результате спортсмену была выделена дополнительная квота, - рассказали в пресс-службе Минобороны РК.

Личный состав армии верит в успех казахстанских спортсменов.

Военнослужащие желают сборной Казахстана успешных выступлений и побед! - резюмируется в сообщении.

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