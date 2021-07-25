Начался подсчет голосов кандидатов в Кызылординской области

По 40 избирательным округам был выдвинут 151 кандидат.

В Кызылординской области состоялся пресс-брифинг по выборам сельских акимов, где спикеры сообщили последнюю информацию информацию, передает zakon.kz.

Председатель областной избирательной комиссии Галым Баймырзаев сообщил, что по информации, поступившей в 19.00 местного времени по Кызылординской области, проголосовали 28118 граждан. Доля избирателей составила 77.79%, - рассказали в пресс-службе акима региона.

По Аральскому району в 12 округах по 19 участкам проголосовали 8019 избирателей, из них посещаемость составила 6867 – 85,6%.

По Казалинскому району в трех округах проголосовали 2673 избирателя, посещаемость 2182-81,6%.

По Кармакшинскому району в одном округе по двум участкам проголосовали 3410 избирателей, посещаемость 2263-66,3%.

По Жалагашскому району в четырех округах по пяти участкам проголосовали 3596 посещений 2919 – 81,2%.

По Сырдарьинскому району в трех округах проголосовали 2808 избирателей, посещаемость 2446-87,1%.

По Шиелийскому району в четырех округах по пяти участкам 4225 избирателей, посещаемость 3138-74, 3%.

По Жанакорганскому району в 13 округах по 17 участкам 11340 избирателей, посещаемость 8303-73,2%.

Председатель Избирательной комиссии Галым Баймырзаев отметил, что время голосования закончилось, и члены комиссии начали процесс подсчета голосов. Также на брифинге заместитель руководителя областного департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алия Абдыкаимова остановилась на мерах предосторожности во время избирательного процесса и отметила меры по недопущению массового скопления людей в ходе голосования. Кроме того, заместитель руководителя областного департамента полиции Шамшидин Амитов сообщил, что ситуация стабильная и нарушений в ходе выборов не зафиксировано.

Как уточняется, по 40 избирательным округам был выдвинут 151 кандидат. Зарегистрирован 131 кандидат, из них 122 внесены в бюллетень. Большая часть кандидатов-самовыдвиженцы.

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