Disney вводит в мультсериал небинарного персонажа

Мультик называется "Дом совы".

Компания Disney впервые введет в детский мультсериал небинарного персонажа, передает zakon.kz.

Мультик называется "Дом совы" (The Owl House). Озвучит гендерквира, получившего имя Рейн, как и полагается в соответствии с трендами современной западной культуры, небинарная личность Ави Роке, обозначившая в Twitter, что мультяшка требует обращаться к ней с использованием местоимений "они/их", - пишет "Российская газета".

Создательница шоу Дана Террас отдельно отметила, что в начале производства она столкнулась с несогласием некоторых руководителей студии, относительно подобных решений, но в итоге шоу дали "зеленый свет".

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