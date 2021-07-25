МОК разрешил медалистам снимать маски на Олимпиаде на церемонии награждения

Покинуть свою ступень для совершения группового фото медалисты могут только в масках.

Международный олимпийский комитет разрешил медалистам XXXII летних Олимпийских игр снимать маски во время проведения церемонии награждения, чтобы подышать и попозировать перед фотографами с медалями и открытым лицом, передает zakon.kz.

МОК уже утвердил соответствующий протокол, о чем говорится на его официальном сайте. Однако имеются и регламентирующие пункты. Так, маски могут быть сняты атлетами после исполнения национального гимна, когда подадут специальный знак. Без масок олимпийцы смогут находиться только 30 секунд, - пишут "Вести".

Кроме того, спортсмены будут обязаны оставаться в пределах своей ступени пьедестала, а сразу после истечения положенного времени маски потребуется надеть обратно.

Покинуть свою ступень для совершения группового фото медалисты все же могут, но уже в масках.

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