Девять туристов погибли в результате падения валунов с холма в Индии

Из-за оползня обрушился мост.

Девять человек погибли и двое получили серьезные травмы в северном штате Химачал-Прадеш, когда на горной дороге произошел обвал. Как сообщил представитель местных властей Саджу Рам Рана, все погибшие и пострадавшие - туристы из других регионов Индии, передает zakon.kz.

По его информации, инцидент произошел в долине Сангла в районе Киннаур.

Все 11 человек были туристами, чья машина оказалась сбита валунами, - приводит ТАСС слова Рана.

Раненые доставлены в ближайшую больницу, их состояние тяжелое. По словам представителя местных властей, на месте работает бригада врачей.

Телеканалы распространили видео, на котором заметно, как каменные валуны катятся со склона горы и падают на мост через одну из горных рек, мост рушится.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди на своей странице в Twitter выразил соболезнования семьям погибших.

Инцидент, вызванный оползнем в Киннауре, в штате Химачал-Прадеш, очень печален. Мои искренние соболезнования семьям погибших. Принимаются все меры для лечения пострадавших в результате этой аварии. Желаю им скорейшего выздоровления, - написал он.

Причины горного обвала выясняются. В стране начался сезон муссонных ливней, оползни и камнепады могут происходить из-за потоков воды. В Индии стоит жаркая погода, и многочисленные туристы со всех концов страны отправляются в предгорья Гималаев, где температура значительно прохладнее.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!