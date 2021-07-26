Как финансово подготовиться к отпуску

Любители карт могут открыть счет в местной валюте и пользоваться картой, заранее предупредив банк о выезде.

Изначально стоит исходить из того, в какую страну едет отдыхающий, однако в любом случае оптимальным вариантом будет иметь с собой примерно на 30-40% больше средств, которые планируется потратить на случай непредвиденных обстоятельств, сообщает zakon.kz.

Об этом рассказывает агентству "Прайм" эксперт Департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский, сообщает zakon.kz.

Необходимо иметь с собой достаточное количество наличных денег, поскольку банкоматы не всегда можно найти поблизости. Также любители карт могут открыть счет в местной валюте и пользоваться картой, заранее предупредив банк о выезде, чтобы избежать блокировки.

Что касается обмена валюты, то идеальный вариант для любого человека, который периодически выезжает из страны, - иметь инвестиционный счет у брокера и менять валюту без наценок банков. На этом можно сэкономить как минимум 2-3%, а с большими суммами это может быть весьма существенным бонусом, заключил финансист.

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