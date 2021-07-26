Олимпиада-2020: расписание выступлений казахстанских спортсменов на 26 июля

Сегодня казахстанские спортсмены выступят в восьми видах спорта.

Сегодня, 26 июля, на Олимпиаде-2020 в Токио казахстанские спортсмены выступят в восьми видах спорта, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

Ниже представлено полное расписание соревнований.

06:00 Стендовая стрельба. Скит. ЖенщиныАсем Орынбай, Зоя Кравченко

06:30. Стрельба из лука. Мужчины. Командные соревнованияКазахстан — Индия

08:00 Дзюдо. Мужчины73 килограмма. Жансай Смагулов — Фердинанд Карапетян (Армения)

08:00 Теннис. Женщины. Одиночный разрядЕлена Рыбакина — Ребекка Петерсон (Швеция)

11:00 Каноэ. Гребной слалом. Мужчины.Александр Куликов

11:30 Настольный теннис. МужчиныКирилл Герасименко — Тимо Болль (Германия)

15:03 Бокс. Мужчины52 килограмма. Сакен Бибосынов — Янкьель Ривера Фигероа (Пуэрто-Рико)

16:50. Тяжелая атлетика. Женщины55 килограммов. Зульфия Чиншанло.

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