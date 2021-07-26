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Олимпиада-2020: расписание выступлений казахстанских спортсменов на 26 июля

Фото: 24kz 26 июля 2021, 06:40

Сегодня казахстанские спортсмены выступят в восьми видах спорта.

Сегодня, 26 июля, на Олимпиаде-2020 в Токио казахстанские спортсмены выступят в восьми видах спорта, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

Ниже представлено полное расписание соревнований.

  • 06:00 Стендовая стрельба. Скит. ЖенщиныАсем Орынбай, Зоя Кравченко
  • 06:30. Стрельба из лука. Мужчины. Командные соревнованияКазахстан — Индия
  • 08:00 Дзюдо. Мужчины73 килограмма. Жансай Смагулов — Фердинанд Карапетян (Армения)
  • 08:00 Теннис. Женщины. Одиночный разрядЕлена Рыбакина — Ребекка Петерсон (Швеция)
  • 11:00 Каноэ. Гребной слалом. Мужчины.Александр Куликов
  • 11:30 Настольный теннис. МужчиныКирилл Герасименко — Тимо Болль (Германия)
  • 15:03 Бокс. Мужчины52 килограмма. Сакен Бибосынов — Янкьель Ривера Фигероа (Пуэрто-Рико)
  • 16:50. Тяжелая атлетика. Женщины55 килограммов. Зульфия Чиншанло.

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