Землетрясение магнитудой  5.1 зарегистрировано близ Алматы

Энергетический класс землетрясения 11.5.

Землетрясение магнитудой 5.1 произошло на юге от Алматы, сообщает zakon.kz.

26 июля 2021г. в 02:59 Алматинского времени зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 282 км на юг от г. Алматы на территории Китая. Сеть сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК"

Энергетический класс землетрясения 11.5.Магнитуда MPV 5.1.Координаты эпицентра 40.77° с.ш. 77.90° в.д.Глубина 10 км.Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет

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