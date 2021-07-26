Ученые назвали способ вернуть цвет седым волосам

Серьезным фактором, провоцирующим поседение волос является стресс.

Американские ученые назвали способ восстановить цвет поседевших волос, сообщает zakon.kz со ссылкой на Известия.

Специалисты подчеркнули, что серьезным фактором, провоцирующим поседение волос, является стресс, следовательно, при его уменьшении можно ожидать восстановления естественного цвета волос.

Специалисты изучили состояние волос пациентов с сединой, находившихся в стрессовой ситуации... Согласно результатам исследования, добровольцы во время отпуска испытывали значительно меньше стресса, что способствовало восстановлению цвета волос, - говорится в исследовании ученых из Медицинского центра Ирвинга при Колумбийском университете.

Ученые заключили, что для того, чтобы избавиться от седины, следует снизить уровень стресса в жизни.

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