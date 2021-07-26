Эксперты оценили продолжительность последствий COVID-19

По словам врача, 30-40% из тех, кто перенес заболевание в тяжелой форме, уже не смогут вернуться к прежнему уровню здоровья.

Последствия перенесенного COVID-19 могут сказываться на здоровье человека на протяжении многих лет после болезни, сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК.

У некоторых людей, переболевших особенно тяжело, иммунная система может никогда не оправиться до конца, считает иммунолог Михаил Костинов, который заведует лабораторией в НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова.

После болезни есть "постковидный синдром" в течение трех месяцев, а потом возникает хроническая форма дефектов иммунной системы, когда дефект может сохраняться и год, два, три, четыре, - поясняет врач.

По его словам, 30-40% из тех, кто перенес заболевание в тяжелой форме, уже не смогут вернуться к прежнему уровню здоровья.

Однозначного ответа по последствиям от коронавирусной инфекции и их продолжительности нет, считает доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский. По его словам, "постковидный синдром" включает в себя большой комплекс клинических проявлений - от осложнений на легкие до психосоматических и невралгических расстройств, которые требуют длительной реабилитации с терапевтами, неврологами и врачами лечебной физкультуры.

Более тяжелые последствия, которые сохраняются длительное время, могут быть при осложненном течении, когда развивается острый респираторный дистресс-синдром, вирусная пневмония, и особенно, если больной переводится на искусственную вентиляцию легких. В этом случае больным нужна довольно длительная реабилитация, - объяснил Вознесенский.

Начать обследование пациент может по истечении 60 дней после выздоровления от коронавируса (при амбулаторном лечении или в стационаре). На первом этапе пациентам предстоит сдать общий и биохимический анализ крови, измерить сатурацию (насыщение крови кислородом) и концентрацию D-димера в крови (для выявления признаков тромбообразования), сделать тест с шестиминутной ходьбой, спирометрию (измерение объема вдыхаемого и выдыхаемого воздуха ), рентген грудной клетки и прийти на прием к терапевту. Второй этап включает эхокардиографию, КТ- исследование легких и допплеровское исследование сосудов нижних конечностей.

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