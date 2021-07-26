Число заболевших COVID-19 казахстанцев превысило 535 тысяч

За прошедшие сутки зарегистрировано 6637 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 25 июля 2021 года, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 6637 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

в городе Нур-Султан - 1510,

в городе Алматы - 1219,

в городе Шымкент - 520,

в Акмолинской области - 192,

в Актюбинской области - 255,

в Алматинской области - 194,

в Атырауской области - 420,

в ВКО - 139,

в Жамбылской области - 152,

в ЗКО - 168,

в Карагандинской области - 781,

в Костанайской области - 181,

в Кызылординской области - 168,

в Мангистауской области - 258,

в Павлодарской области - 202,

в СКО - 133,

в Туркестанской области - 145.

Всего в стране подтверждено 535 906 случаев.

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