Число заболевших COVID-19 казахстанцев превысило 535 тысяч

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За прошедшие сутки зарегистрировано 6637 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 25 июля 2021 года, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 6637 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀
Всего в стране подтверждено 535 906 случаев.
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