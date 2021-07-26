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Число заболевших COVID-19 казахстанцев превысило 535 тысяч

Фото: pixabay 26 июля 2021, 08:00

За прошедшие сутки зарегистрировано 6637 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 25 июля 2021 года, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 6637 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

  • в городе Нур-Султан - 1510,
  • в городе Алматы - 1219,
  • в городе Шымкент - 520,
  • в Акмолинской области - 192,
  • в Актюбинской области - 255,
  • в Алматинской области - 194,
  • в Атырауской области - 420,
  • в ВКО - 139,
  • в Жамбылской области - 152,
  • в ЗКО - 168,
  • в Карагандинской области - 781,
  • в Костанайской области - 181,
  • в Кызылординской области - 168,
  • в Мангистауской области - 258,
  • в Павлодарской области - 202,
  • в СКО - 133,
  • в Туркестанской области - 145.

Всего в стране подтверждено 535 906 случаев.

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