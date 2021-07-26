В США заявили о необходимости ограничить ядерный потенциал России и Китая

Вашингтон должен укреплять свои союзы в Евроатлантике и Индо-Тихоокеанском регионе, подчеркнула замгоссекретаря США.

Новый замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс пообещала больше рассказать о видении администрации Соединенных Штатов стратегической стабильности, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Об этом сообщается в заявлении, опубликованном в Twitter.

Я с нетерпением жду, когда приступлю к работе. Вы услышите от меня больше по контролю над вооружениями и стратегической стабильности, - сказала она. - <...> Я привержена сокращению риска ядерной войны посредством эффективного контроля над вооружениями, ограничения ядерных [потенциалов] России и Китая, укрепления биологической безопасности и привлечения к ответственности тех, кто использует химическое оружие.

По ее утверждению, США должны укреплять свои союзы в Евроатлантике и Индо-Тихоокеанском регионе, чтобы "лучше сдерживать и противостоять этим растущим угрозам".

Мы также должны укреплять и развивать нормы ответственного поведения в космосе и бороться с новыми технологиями, угрожающими стратегической стабильности, - считает Дженкинс.

28 июля в Женеве пройдет новый раунд российско-американских консультаций по стратегической стабильности.

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