Алматинец под наркотиками спровоцировал массовое ДТП

В результате массового ДТП в Алматы пострадали три человека.

В ночь на 26 июля в Алматы на пересечении улиц Абая-Ауэзова произошло массовое ДТП, сообщает zakon.kz.

Автомобиль Audi A6 двигался по улице Абая в восточном направлении и на пересечении с улицей Айманова столкнулся с попутным автомобилем. После чего водитель скрылся с места ДТП.

Доехав до пересечения Абая-Ауэзова, Audi протаранила автомобиль Toyota Corolla. После удара Corolla откинуло на впереди стоящий Mercedes Benz 190.

Развернувшийся от удара Mercedes ударил впереди стоящую Toyota Yaris. Этот автомобиль ударился о стоящий на перекрестке Ford Focus. Тем временем Audi "догнала" и притерлась к Ford Focus.

В результате ДТП пострадали водитель и два пассажира такси, находившиеся в Mercedes.

Прибывшая на место медицинская бригада осмотрела пострадавших и оказала первую медицинскую помощь. Водителя такси госпитализировали.

По словам участников ДТП, от водителя Audi исходил стойкий запах алкоголя. Сотрудники дорожной полиции доставили его на экспертизу, где у него подтвердилось алкогольное и наркотическое опьянение. Водитель Audi был задержан.

На месте ДТП работают сотрудники дорожной полиции.

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