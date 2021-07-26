Казахстанская теннисистка одержала победу во втором матче Олимпиады в Токио

Во втором туре казахстанская теннисистка встретилась с представительницей Швеции Ребеккой Петерсон.

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина успешно продолжает участие в Олимпийских играх в Токио - она одержала победу во втором матче ОИ-2020, сообщает zakon.kz.

По данным Национального олимпийского комитета РК, во втором туре казахстанская теннисистка встретилась с представительницей Швеции Ребеккой Петерсон.

В матче, который длился два сета, Рыбакина выиграла со счетом 6:2, 6:3. Встреча длилась 1 час 14 минут, - говорится в сообщении НОК РК.

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