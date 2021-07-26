Как внести изменения в договор о получении микрокредита

Приложение zakon.kz
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Заявление заемщика подлежит обязательному приему, регистрации, учету и рассмотрению банком.
Постановлением правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 16 июля 2021 года утверждены Правила рассмотрения изменений в условия договора о предоставлении микрокредита, сообщает zakon.kz.
Если вы хотите внести изменения в договор на получение микрокредита, то необходимо подать в банк или финорганизацию, выдавшие заем, заявление, в котором отражено, что именно хотите изменить в договоре:
Согласно правилам, заявление заемщика подлежит обязательному приему, регистрации, учету и рассмотрению банком.
Банк в течение 15 календарных дней рассматривает предложенные изменения и в письменной форме либо способом, предусмотренным договором банковского займа, сообщает заемщику о:
Постановление вводится в действие с 1 октября 2021 года.
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