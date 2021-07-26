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Как внести изменения в договор о получении микрокредита

Фото: zakon.kz 26 июля 2021, 10:01

Заявление заемщика подлежит обязательному приему, регистрации, учету и рассмотрению банком.

Постановлением правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 16 июля 2021 года утверждены Правила рассмотрения изменений в условия договора о предоставлении микрокредита, сообщает zakon.kz.

Если вы хотите внести изменения в договор на получение микрокредита, то необходимо подать в банк или финорганизацию, выдавшие заем, заявление, в котором отражено, что именно хотите изменить в договоре:

  • уменьшить ставку вознаграждения по договору банковского займа;
  • изменить валюту суммы остатка основного долга по банковскому займу, выданному в иностранной валюте, на национальную валюту;
  • получить отсрочку платежа по основному долгу и (или) вознаграждению;
  • изменить метод погашения задолженности или очередность погашения задолженности, в т.ч. с погашением основного долга в приоритетном порядке;
  • изменить срок действия договора;
  • получить прощение просроченного основного долга или вознаграждения, отмену неустойки (штрафа, пени).

Согласно правилам, заявление заемщика подлежит обязательному приему, регистрации, учету и рассмотрению банком.

Банк в течение 15 календарных дней рассматривает предложенные изменения и в письменной форме либо способом, предусмотренным договором банковского займа, сообщает заемщику о:

  1. согласии с предложенными изменениями;
  2. своих предложениях по изменению условий договора;
  3. отказе в изменении условий договора с указанием мотивированного обоснования причин такого отказа.

Постановление вводится в действие с 1 октября 2021 года.

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