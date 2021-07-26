Представителей пяти знаков можно назвать самыми верными и преданными друзьями.

Названы самые лучшие друзья среди знаков зодиака, которые пойдут в огонь и воду, передает zakon.kz.

Как сообщает "Профиль", самыми верными и преданными друзьями можно назвать представителей пяти знаков.

По словам астрологов, это Овны, Тельцы, Девы, Козероги и Рыбы.

Овен

Рожденные под этим знаком - это активные и веселые друзья, с которыми чаще всего предпочитают советоваться.

Представители этого знака честные и верные, а иногда - слишком доминирующие. Однако они искренне переживают за своих друзей.

Телец

Представители этого знака являются очень надежными друзьями.

В первую очередь они ценят людей, рядом с которыми им комфортно. Поэтому большинство друзей у рожденных под этим знаком, как правило, еще со школы или с университета. Тельцы всегда держат слово, поддерживают своих близких и помогают им в трудных ситуациях.

Дева

Девы являются хорошим и надежным другом, который готов на самопожертвование.

Однако они крайне избирательно подходят к выбору друзей - у представителей этого знака их не так много. Рожденные под этим знаком склонны вкладывать много усилий в отношения, даже в односторонние.

Козерог

Представители этого знака являются очень ответственным другом.

Друзья рожденных под этим знаком равняются на них, уважают их мнение. Кроме того, представители этого знака зачастую становятся "судьей" в каких-то "внутренних" конфликтах.

Рыбы

Рожденные под этим знаком - самый мудрый и самый хладнокровный друг, к которому идут за советом.

Какой бы ни была ситуация, друзья представителей этого знака всегда получают поддержку.

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