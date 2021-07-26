Задержан вице-мэр Бишкека Азамат Сагындык уулу.

Задержан вице-мэр Бишкека Азамат Сагындык уулу, передает zakon.kz.

Как сообщили в в пресс-службе Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана, задержание вице-мэра Бишкека Азамата Сагындыка уулу связано с недавним арестом сотрудницы Управления земельными ресурсами при мэрии Бишкека.

По информации "Сводка" (АКИpress), бухгалтер Управления земельными ресурсами была задержана с поличным, когда возвращала часть взятки в сумме $6000.

По версии спецслужб, владелец кафе дал взятку в размере 9000 долларов, чтобы внести изменения в проект реконструкции улицы Туголбай Ата (Линейная), предусматривающие сохранение коммерческого объекта. Кафе расположено вдоль ремонтируемой дороги.

Как рассказали в пресс-службе, подозреваемая дала показания о причастности вице-мэра Бишкека к совершению данного преступления. В связи с чем Азамата Сагындыка уулу 24 июля задержали и водворили в ИВС СИЗО ГКНБ.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!