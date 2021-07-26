Курс доллара еще немного снизился

Доллар дешевеет с конца прошлой недели.

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 424,36 тенге (-0,31), передает zakon.kz.

Напомним, в конце прошлой недели доллар подешевел почти на 4 тенге.

В обменниках доллары покупают/продают по 424,5-426,1 тенге, евро - 500,1-502,1 тенге, рос. рубль - 5,72-5,8 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 26 июля.

Сентябрьские фьючерсы на нефть WTI понизились на 0,71%, составив $71,54 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в сентябре снизились на 0,67% - до $73,60 за баррель.

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