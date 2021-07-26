Жансай Смагулов завершил выступление на Олимпиаде

Основное время поединка завершилось вничью, а победители определились в овертайме.

Казахстанский дзюдоист Жансай Смагулов завершил участие в Олимпийских играх в Токио, сообщает zakon.kz.

По данным Национального олимпийского комитета РК, в третьем туре турнира Смагулов встретился с канадцем Артуром Маргелидоном. Основное время поединка завершилось вничью, а победители определились в овертайме.

В следующий раунд вышел представитель Канады, первый набравший очки "вазари". пресс-служба НОК РК

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