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Жансай Смагулов завершил выступление на Олимпиаде

Фото: olympic.kz 26 июля 2021, 11:21

Основное время поединка завершилось вничью, а победители определились в овертайме.

Казахстанский дзюдоист Жансай Смагулов завершил участие в Олимпийских играх в Токио, сообщает zakon.kz.

По данным Национального олимпийского комитета РК, в третьем туре турнира Смагулов встретился с канадцем Артуром Маргелидоном. Основное время поединка завершилось вничью, а победители определились в овертайме.

В следующий раунд вышел представитель Канады, первый набравший очки "вазари". пресс-служба НОК РК

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