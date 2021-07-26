Медсестра в Туркестанской области продавала иностранцам медсправки для выезда из страны

Медсестра Сарыагашской районной больницы продавала медицинские документы гражданам Узбекистана, разрешающие выезд из страны.

Медсестра Сарыагашской районной больницы и два жителя Туркестанской области продавали медицинские документы гражданам Узбекистана, разрешающие выезд из страны, передает корреспондент zakon.kz.

Военно-следственным управлением Следственного департамента МВД пресечена деятельность трех жителей Туркестанской области, занимавшихся подделкой и реализацией медицинских документов. Следователями в том числе изобличена медсестра Сарыагашской районной больницы, которая подделывала и продавала медицинские документы, являющиеся основанием для пересечения государственной границы Казахстана и Узбекистана. Задержанные подделывали справки-приглашения медицинских учреждений Казахстана, - сообщила представитель МВД Шугыла Турлыбек.

По поддельным документам граждане Узбекистана могли проезжать через границу, якобы по приглашению медучреждения. Стоимость таких справок была от 3000 до 8000 тенге. В ходе обысков по месту жительства и работы у подозреваемой были изъяты заранее подготовленные 1266 медицинских бланков с печатями.

По данному факту полиция проводит досудебное расследование по статье 385 Уголовного кодекса РК "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных знаков почтовой оплаты, государственных наград".

В министерстве напомнили, что за поддельные документы предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы до четырех лет, а за их использование - арест до 40 суток.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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