Районного замакима задержали за взятку в ВКО

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Подозреваемое лицо взято под стражу.
Заместителя акима одного из районов Восточно-Казахстанской области задержали за взятку, сообщает zakon.kz.
Департаментом Агентства РК по противодействию коррупции по ВКО проводится досудебное расследование в отношении заместителя акима одного из районов области по факту получения взятки в сумме 1 800 000 тенге, то есть в значительном размере, от предпринимателя. Подозреваемое лицо взято под стражу. пресс-служба Антикоррупционной службы
В ведомстве отметили, что другие сведения в интересах следствия разглашению не подлежат.
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