"Как вас зовут?" - полицейские показали видео спасения женщины от суицида

С ней работают психологи.

В Алматы полицейские спасли женщину от суицида, сообщает zakon.kz.

Ночью она забралась на крышу одного из домов по улице Карасай батыра и пыталась спрыгнуть.

По данным полиции города, сотрудники полка патрульной полиции Расул Маметниязов и Данияр Тастекеев, увидев это, сразу бросились к дому и стали подниматься по пожарной лестнице.

Когда один из полицейских поднялся на крышу, женщина стояла уже на самом краю, и сотрудник буквально схватил ее в тот момент, когда она готова была сделать последний шаг, - уточнили в ведомстве.

В полиции отметили, что 28-летняя женщина находилась в стрессовом состоянии. Что послужило причиной свести счеты с жизнью, пока неизвестно.

В настоящее время с ней работают психологи.

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