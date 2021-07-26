Олимпиада-2020: Еще двое казахстанцев завершили выступление в Токио

Это Александр Куликов и Кирилл Герасименко.

Определены финалисты соревнований по гребному слалому на Олимпийских играх в Токио. К сожалению, казахстанец Александр Куликов не смог выйти в финал турнира, сообщает zakon.kz.

По итогам полуфинала Куликов занял 12 место, - сообщили в пресс-службе Национального олимпийского комитета РК.

Для того, чтобы попасть в финал, нужно войти в десятку лучших.

Таким образом, казахстанский спортсмен завершил участие в соревнованиях. пресс-служба НОК РК

В женских соревнованиях казахстанка Екатерина Смирнова 25 июля не смогла преодолеть квалификационный раунд.

Также сообщается, что лидер команды Казахстана по настольному теннису Кирилл Герасименко завершил выступление на Олимпиаде в Токио.

Во втором матче в Токио Герасименко встретился с Тимо Боллом из Германии. Кирилл выиграл первую часть поединка. Однако в следующих трех играх мастерство немецкого спортсмена взяло верх. В итоге матч был решен в пользу соперника со счетом 1:4. пресс-служба НОК РК

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