АУНиГ начнет готовить докторантов PhD

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Докторанты смогут обучаться в зарубежных университетах.
Атырауский Университет нефти и газа им. С. Утебаева получил лицензию на право ведения образовательной деятельности по двум специальностям докторантуры PhD: "Инженерия и инженерное дело" и "Производственные и обрабатывающие отрасли".
Как отмечает пресс-служба вуза, PhD докторантов будут готовить на базе профессиональной научно-исследовательской инфраструктуры.
Она включает Институт нефтехимической инженерии и экологии с 15 лабораториями исследовательского профиля; учебно-производственный полигон, который включит всю производственную цепочку от исследования недр до переработки нефтепродуктов.Докторанты PhD АУНиГ в ходе работы над диссертационными исследованиями смогут обучаться в зарубежных университетах (Польша, Франция, Юго-Восточная Азия, США).
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