Международная образовательная корпорация на пути к мировым стандартам образования

Образование корпорации позволило значительно активизировать научную работу в вузах, входящих в состав МОК.

Высшее образование играет большую роль в развитии любой страны - экономический рост, конкурентоспособность государства все чаще зависят от знаний.

Для повышения уровня образования в РК и ускоренного приближения казахстанских высших учебных заведений к университетам мирового стандарта требуется планомерная работа по трем направлениям: слияние существующих вузов, создание вузов с нуля и поддержка ведущих вузов страны. Международная образовательная корпорация (МОК), образованная в 2017 году, продолжила свое развитие по первому пути. Слияние двух крупных вузов произошло благодаря инициативе Почетного президента МОК Амирлана Айдарбековича Кусаинова.

В настоящее время Международная образовательная корпорация представляет собой учебно-научно-производственный комплекс, объединяющий учебные, научные, производственные и другие подразделения. В структуру Международной образовательной корпорации входят: два вуза - Казахская головная архитектурно-строительная академия (КазГАСА), Казахско-Американский университет (КАУ), два колледжа - Колледж Архитектуры и Строительства (КАиС), Алматинский колледж связи (АКС) и две школы - лицей при КазГАСА и Ассоциированная ЮНЕСКО школа при КАУ.

Образование Международной образовательной корпорации позволило значительно активизировать научную работу в вузах, входящих в состав МОК, повысить ее эффективность, укрепить связи с отраслью производства, привлечь ученых, преподавателей, докторантов и магистрантов, перспективных молодых специалистов и студентов к выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, обеспечить целевую подготовку специалистов для промышленных предприятий. Также это слияние позволило сформировать вокруг МОК новые структуры, которые обеспечили связь с рынком образования и активизировали динамичное развитие всех сторон жизни и деятельности вуза в новых экономических условиях.

Реализуя свое стремление к мировым стандартам образования, в 2007 году Международной образовательной корпорацией пройдена международная аккредитация по специальности "Архитектура" в ЮНЕСКО-МСА. Также МОК является первым вузом в Казахстане, внедрившим кредитную систему обучения.

На сегодняшний день МОК совместно с компаниями-лидерами архитектурно-строительной отрасли на постоянной основе ведут работу в направлении усовершенствования образовательных программ, которые соответствуют современным запросам рынка труда. Показатель трудоустройства выпускников вуза составляет 97%. В начале 2021 года НПП "Атамекен" проводила рейтинг среди вузов и МОК вошла в "топ-10 лучших вузов" страны.

В вузе ведется непрерывная работа по расширению международных связей. Благодаря усиленной и кропотливой работе Почетного президента МОК А.А. Кусаинова заключены договора о сотрудничестве в области образования и науки с зарубежными вузами из Италии, Великобритании, Германии, Бельгии, Израиля, Японии, США, Королевства Нидерландов, ОАЭ, Южной Кореи, Китая, Венгрии, Чехии, Румынии, Польши, Болгарии, Турции и стран СНГ. МОК имеет соглашения о сотрудничестве со 100 ведущими зарубежными вузами.

На данный момент под руководством Председателя Наблюдательного совета МОК Айгазы Амирлановича Кусаинова Международная образовательная корпорация в целях повышения качества образования взяла курс на инновационное развитие, в ходе которого будут внедрены современные методы обучения, программы повышения квалификации и стажировки за рубежом для ППС за счет средств самой корпорации, усиление академической мобильности студентов и совершенствование материально-технической базы вуза.

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