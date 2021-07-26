Ваш ДГД: Для кого предназначен специальный налоговый режим розничного налога

Условиями применения розничного налога могут воспользоваться только субъекты малого и среднего предпринимательства.

О специальном налоговом режиме розничного налога в рубрике "Ваш ДГД" рассказывает руководитель Управления государственных услуг ДГД по г. Алматы Бактыгуль Сейтова, сообщает zakon.kz.

- Специальный налоговый режим розничного налога был введен с 1 января 2020 года изменениями в Налоговый кодекс в главу 77-1 и предназначен для предпринимателей, которые пострадали в период пандемии. То есть для тех предпринимателей, которые работают в наиболее пострадавших от пандемии секторах, - рассказывает Бактыгуль Сейтова. - Постановлением правительства № 30 от 2 января 2021 года утвержден перечень видов деятельности, которые вправе применять этот специальный налоговый режим. Всего 114 видов.

Если коротко остановиться на этих видах деятельности, можно сказать, что это розничная торговля, за исключением торговых сетей, реализующих именно продукты питания.

Специальный налоговый режим распространяется на такие сферы, как техобслуживание, ремонт автомобилей, розничная торговля мебелью, книгами, спортинвентарем, одеждой, компьютерными, косметическими товарами, цветами, а также сюда включены перевозки автобусами, трамваями, троллейбусами, дошкольное образование, турагентства, гостиницы, концертная деятельность, кинотеатры, религиозные организации и так далее.

Как пояснила спикер, условиями применения розничного налога могут воспользоваться только субъекты малого и среднего предпринимательства. Определение этих субъектов указано в статье 24 Предпринимательского кодекса.

Так, субъектами малого предпринимательства могут быть только те лица, у которых средняя годовая численность работников не превышает 100 человек, а доход - от 30 000 до 300 000 МРП.

Субъектами среднего предпринимательства могут быть только те лица, у которых количество работников - от 100 до 250 и среднегодовой доход начинается от 300 000 до 3 000 000 МРП.

Следующим главным условием для тех, кто будет принимать специальный налоговый режим розничного налога, является осуществление исключительно тех видов деятельности, которые определены Постановлением Правительства РК № 30 от 2 февраля 2021 года.

Условия для перехода на специальный режим розничного налога

Для перехода на данный режим налогоплательщик представляет в орган госдоходов по месту нахождения уведомление о применяемом режиме налогообложения на бумажном носителе или в электронной форме, в котором выбирает именно специальный налоговый режим розничного налога.

При этом применение специального режима розничного налога возникает только с первого числа, следующего за месяцем подачи этого уведомления.

Но, учитывая, что постановление правительства было принято в феврале 2021 года, самая ранняя дата применения этого специального налогового режима в Казахстане будет с 1 марта 2021 года.

Особенности режима

Режим действует с 1 января 2021 года до 1 января 2023 года. То есть может применяться только в течение двух лет.

Особый порядок исчисления - КПД ИПН (за исключением налогов, удерживаемых у источника выплаты). Это значит, что для налогов, которые удерживаются у источника выплаты, остается прежний режим.

Ставка налога составляет 3%.

Объектом налогообложения является доход, полученный или подлежащий получению за налоговый период в Республике Казахстане и за ее пределами в общеустановленном порядке. Этот порядок определен у нас для юридических лиц в разделе 7 Налогового кодекса, для индивидуальных предпринимателей - в разделе 8.

Налоговым периодом является календарный квартал.

Срок уплаты - до 25-го числа второго месяца, следующего за отчетным периодом.

Введена также новая форма декларации для налогоплательщиков, применяющих специальные налоговые режимы розничного налога. Это форма 913.00. Она представляется до 15-го числа следующего месяца за окончанием налогового периода.

Бактыгуль Сейтова также сообщила, что рассматривается вопрос о продлении применения специального налогового режима розничного налога, начиная с 2023 по 2025 год для налогоплательщиков, которые осуществляют деятельность в сфере общественного питания, с повышением ставки налога до 6%.

Также спикер напомнила, что с 1 июня 2021 года у налогоплательщиков появилась возможность предоставления уведомления о применяемом режиме розничного налога в электронном виде через кабинет налогоплательщика.

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