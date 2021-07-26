Жертв финпирамиды "Зима" разыскивают в Актюбинской области

Своей незаконной деятельностью организатор принесла ущерб в особо крупном размере.

Жительница Кандыагаша обманула более 75 вкладчиков, сообщает zakon.kz.

В октябре 2020 года она создала финансовую пирамиду под названием "Зима" и организовала деятельность по получению доходов от граждан.

Причинен материальный ущерб в особо крупном размере. В настоящее время по уголовному делу проходят около 75 потерпевших. Следственный отдел ОП Мугалжарского района расследует уголовное дело, зарегистрированное по статье 217 ч.3 п.2 УК РК "Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой", - отметили в полиции Актюбинской области.

В ведомстве просят всех пострадавших от деятельности финансовой пирамиды обратиться в ОП Мугалжарского района Кандыагаша или же в отдел полиции по месту жительства до 2 августа.

Контактный телефон: +7-700-093-00-23.

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