Почему "дельта-штамм" лечится сложнее, объяснил вирусолог

Пока нет точного представления, действительно ли новый вариант коронавируса вызывает более тяжелое течение заболевания.

Руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов объяснил, почему "дельта-штамм" ("индийский" штамм COVID-19) лечится сложнее, передает zakon.kz.

Распространение "индийского" штамма коронавируса в мире набирает обороты. У "дельта-штамма" COVID-19 более короткий инкубационный период, он вызывает дополнительные симптомы, в том числе нарушения в работе желудочно-кишечного тракта. При этом обычный ПЦР-тест не покажет, каким именно штаммом коронавируса заразился пациент.

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Определять, "альфа" или "дельта-штамм" у пациента, - относительно хлопотно и дорого, потому что надо проводить секвенирование (расшифровку генома вируса. - Прим. ред.) у больных, хотя бы небольших, но значимых участков (генома вируса. - Прим. ред.), чтобы понять, чем именно они болеют, - рассказал Чепурнов в интервью радио Sputnik.

Это, по его словам, не совсем ПЦР.

Тест ПЦР можно сделать намного дешевле и быстрее, а здесь требуется больше усилий на данном этапе. Но можно и ПЦР настроить так, что можно будет определять тот или иной штамм. Просто пока это недостаточно критично, и пока не все разработчики тест-систем до этого дошли. Александр Чепурнов

Вирусолог отметил, что лечение назначается в зависимости от того, как развивается болезнь.

Но, безусловно, диагностика будет играть роль на самом первом этапе, чтобы врачу было понятнее, поскольку врачи постоянно говорят о том, что вынуждены менять протоколы лечения, что отработанные на "уханьском" варианте протоколы хуже работают, поэтому они сейчас вносят поправки. Над этим будут работать. Александр Чепурнов

Как отметил вирусолог, пока нет точного представления, действительно ли новый вариант коронавируса вызывает более тяжелое течение заболевания.

"Дельта-штамм" сложнее лечится, потому что для "уханьского" варианта уже многое отработано, а здесь играют роль гастроэнтерологическая компонента и скорость развития заболевания. Александр Чепурнов

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