Специалисты назвали четыре продукта, которые в начале дня помогут снизить кровяное давление.

Названы лучшие продукты для завтрака, которые снижают кровяное давление, передает zakon.kz.

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Как сообщает "Профиль", специалисты назвали четыре продукта, которые в начале дня помогут снизить кровяное давление.

Овес

Овес используют в качестве сырья для производства овсяных круп.

Он богат клетчаткой и содержит мало натрия, поэтому этот продукт особенно полезен для людей с повышенным кровяным давлением. При выборе овсяных хлопьев важно обращать внимание на содержание сахара - чем его меньше, тем лучше. Завтрак можно сделать более полезным, добавив фрукты, орехи и мед.

Фрукты

Фрукты содержат клетчатку и другие витамины и минералы, которые делают их идеальными для завтрака.

Также это отличный способ снизить кровяное давление. Особое внимание нужно обратить на бананы и апельсины.

Йогурт

Еще один способ контролировать артериальное давление - есть йогурт, так как этот продукт богат кальцием.

Лучше всего выбирать йогурт без добавления сахара.

Яйца

Это идеальный завтрак для поддержания низкого кровяного давления.

Яичный желток - настоящий источник полезных элементов. Он содержит витамины, минералы, антиоксиданты и полезные жиры. Кроме того, яйца сохраняют чувство сытости на более длительные периоды, помогают стабилизировать уровень сахара в крови и инсулин.

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