Иманбек стал бренд-амбассадором Альфа-Банка

Новый трек диджея под названием Feel Good будет звучать вместо гудка в контакт-центре Альфа-Банка.

Известный на весь мир казахстанский диджей и музыкальный продюсер Иманбек Зейкенов стал официальным лицом Альфа-Банка в Казахстане. Вдохновившись слоганом "Для влюбленных в жизнь", хитмейкер записал новый трек, снялся в клипе и ТВ роликах.

С 26 июля на телевизионных каналах зрители могут увидеть рекламный ролик Альфы (ссылка на ролик).

Я живу в кайф и все, что мне для этого нужно – это карты Alfa Black и Alfa Wow, - говорит Иманбек в рекламе.

Новый трек диджея под названием Feel Good будет звучать вместо гудка в контакт-центре Альфа-Банка. Мы думаем, что впервые за всю историю банка клиенты захотят ждать ответа оператора дольше обычного.

К тому же, на новую композицию был снят клип, где хитмейкер разъезжает на красной Lada с "Грэмми" на капоте. По сюжету Иманбек с красивой незнакомкой проезжает мимо людей с разными жизненными историями и делает их счастливее с помощью своей музыки.

Альфа-Банк работает на рынке Казахстана более 27 лет. Стабильность и надежность банка уже несколько лет подряд подтверждают Fitch Rating (BB-) и Standard&Poor’s (BB-/B). Альфа-Банк Казахстан входит в частную международную холдинговую компанию ABH Holdings S.A. со штаб-квартирой в Люксембурге. Инвестиции холдинга ABHH сосредоточены в Нидерландах, России, Украине, Беларуси и Казахстане.

*лицензия АРРФР № 1.2.61/237 от 03.02.2020.

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