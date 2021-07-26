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Копия мамы - бывший муж Жанны Фриске впервые показал лицо сына

Фото: instagram.com/dmitrysh... 26 июля 2021, 14:47

Дмитрий Шепелев объяснил, почему восемь лет не публиковал фотографий со старшим сыном Платоном.

Бывший муж певицы Жанны Фриске - телеведущий Дмитрий Шепелев впервые за восемь лет показал лицо сына Платона, сообщает zakon.kz.

Фотографии старшего сына он опубликовал на своей странице в Instagram.

Восемь лет назад я принял для себя решение не публиковать фотографий со старшим сыном Платоном. Тогда на это было несколько веских причин, главная из которых - мое желание защитить его от пристального внимания в то время, когда все, что ему было нужно, это любовь, забота и спокойствие. Прошло время и я понимаю, что он больше не нуждается в этой защите. Он взрослый, яркий, талантливый мальчик, очень достойный и светлый. И я рад познакомить вас с ним. Платон, привет, - подписал Шепелев снимки.

Подписчики телеведущего осыпали его сына комплиментами.

"Привет, Платон. Ты взял всю красоту своих родителей. Будь счастлив"

"Копия мамы"

"Красавчик. Похож на тебя"

"Мамин и папин. Привет, Платон!"

"Какой он классный"

"Какой хорошенький. На маму похож"

"Хорошенький. Вы похожи"

"Привет Платон! Глаза мамины. Счастья вам!"

"Какой красивый мальчик", - написали фолловеры.

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У Дмитрия Шепелева двое сыновей. Старший сын - восьмилетний Платон - родился в браке с Жанной Фриске. Второго сына - Тихона - ему родила дизайнер Екатерина Тулупова.

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