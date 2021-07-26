Нацбанк Казахстана повысил базовую ставку

Нацбанк Казахстана принял решение установить базовую ставку на уровне 9,25% годовых с процентным коридором +/- 1,00 п.п.

Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка РК принял решение установить базовую ставку на уровне 9,25% годовых с процентным коридором +/- 1,00 п.п., сообщает zakon.kz.

Соответственно, ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению ликвидности составит 10,25%, а по операциям постоянного доступа по изъятию ликвидности - 8,25%.

Взвешенное ужесточение денежно-кредитной политики вызвано необходимостью упредить риски раскручивания инфляционной спирали и вернуть инфляцию в целевой коридор 4-6% в 2022 году. При этом учтено влияние нестабильной эпидемиологической ситуации в мире и, в частности, в Казахстане на восстановление деловой активности. Повышение ставки поддержит привлекательность тенговых активов, что увеличит эффективность ценообразования на валютном и денежном рынках с целью формирования ожиданий, исключающих нежелательные равновесия. пресс-служба Нацбанка РК

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Решение обусловлено реализовавшимися рисками инфляции со стороны предложения и устойчивым проинфляционным давлением в экономике со стороны спроса. Инфляция формируется выше прогнозов, а ожидания по дальнейшему росту цен остаются высокими и незакрепленными. Быстрое восстановление экономического роста и динамики потребительской активности при существенном фискальном импульсе формирует проинфляционный тренд. пресс-служба Нацбанка РК

В то же время такие существенные факторы, как рост цен на отдельные группы продовольственных товаров на фоне общего мирового тренда повышения цен на продовольствие, сбои в цепочках поставок, рост цен производителей при увеличении цен на сырье и материалы, а также сохраняющийся потенциал роста регулируемых цен сосредоточены на стороне предложения. Международный опыт показывает, что воздействие трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики на шоки предложения ограничено, а подстройка инфляции к этим изменениям неизбежна. Исходя из этой практики, Национальный банк своим решением в большей мере реагирует на риски со стороны спроса, связанные с повышенными инфляционными ожиданиями.

На фоне реализации рисков произошел рост всех компонентов инфляции. Существенный, нехарактерный для летних месяцев рост цен на 1,1% в июне 2021 года является максимальным значением для данного месяца с 2009 года.

Продовольственная инфляция ускорилась до 10,6% в июне 2021 года и продолжила вносить основной вклад в общую инфляцию

Это связано с резким удорожанием овощей, в частности, картофеля, моркови и свеклы. Данный рост является рекордным и наблюдается не только в Казахстане, но и в соседних странах (Россия, Узбекистан, Таджикистан). В целом повышение цен на продовольствие отмечается во всем мире. Так, индекс продовольственных цен ФАО в июне 2021 года продемонстрировал рост на 33,9% в годовом выражении.

Непродовольственная компонента инфляции ускорилась до 6,9% в июне 2021 года на фоне реализации рисков эффекта отложенного спроса

Продолжилось ускорение годовых темпов роста цен на бензин в условиях роста цен производителей, а также продолжающегося восстановления спроса. Восстанавливающийся потребительский спрос способствовал также удорожанию одежды, обуви, автомобилей, бытовых приборов и мебели. Дополнительное проинфляционное давление на непродовольственные товары оказывает рост цен импортных поставок в условиях ускорения инфляции в странах - торговых партнерах - и рост мировых цен на сырье и промежуточные материалы.

Годовой рост цен на платные услуги населению составил 5,6% в июне, что было связано с удорожанием как регулируемых, так и нерегулируемых услуг

Отмечается годовой рост цен на услуги воздушного транспорта, туристических услуг (санатории, дома отдыха, поездки за рубеж), услуг личного ухода и услуг по ремонту жилья.

Инфляционные ожидания населения остаются нестабильными

В июне количественная оценка на год вперед увеличилась и составила 7,3%. Доля респондентов, отметивших очень высокий рост цен за прошедший месяц, достигла исторического максимума, повысившись до 59% (в мае - 49%). Также до 87% в июне выросла доля респондентов, отметивших рост цен на продукты питания.

Улучшение ситуации в реальном секторе экономики продолжилось

За первое полугодие 2021 года рост реального ВВП составил 2,2% в годовом выражении. Экономика восстанавливается на фоне роста мировых цен на сырьевых рынках и смягчения карантинных ограничений. Стабильный рост в январе - июне 2021 года показали отрасли обрабатывающей промышленности, торговли, строительства, информации и связи и сельского хозяйства. Итоги опроса предприятий Национальным банком также указывают на улучшение настроений в реальном секторе. Так, в июне 2021 года индекс деловой активности увеличился на 0,5 пункта, составив 51,6 (в мае 2021 года - 51,1). Замедляются темпы падения инвестиционной активности. По итогам первого полугодия 2021 года спад инвестиций в основной капитал составил 1,8% при снижении в первом квартале на 9,6%.

Значительное восстановление потребительской активности населения оказывает существенное проинфляционное давление

В первом полугодии 2021 года розничный товарооборот вырос на 7,6% (г/г) после сокращения в первом квартале на 1,2% (г/г). В структуре розничного товарооборота ускоренными темпами растет товарооборот непродовольственных товаров. Поддержку росту потребления домашних хозяйств оказывают положительные темпы роста доходов населения, а также существенный рост кредитования на потребительские цели. Восстановление внутреннего спроса на фоне фискального стимулирования отражается на существенном увеличении потребительского импорта. За 5 месяцев 2021 года импорт потребительских товаров вырос до 4,7 млрд долларов США, что на 30,4% выше предэпидимического уровня 2019 года.

Мировая экономика продолжает восстановление, однако эпидемиологическая ситуация, повлиявшая на повышение спроса на товары и услуги и на перебои поставок, создает значительные риски продолжительной волны инфляции в мире

По прогнозам МВФ, в этом году темпы роста мировой экономики составят 6,0%, в 2022 году - замедлятся до 4,4%. В странах - торговых партнерах также ожидается восстановление экономического роста: экономика ЕС в 2021 году вырастет на 4,4%, России - на 3,8%, Китая - на 8,4%. В то же время во многих странах мира зафиксировано значительное распространение "дельта-штамма" COVID-19. Возобновляются ограничительные меры, что, в свою очередь, негативно сказывается на деловой активности в сферах промышленности и услуг. Так, Global Composite PMI в июне впервые с января 2021 года снизился до 56,6 пункта (в мае 2021 года - 58,5 пункта). Производители сообщают, что спрос на товары еще остается высоким, вместе с тем объемы производства снижаются ввиду нарушения глобальных цепочек поставок и высоких цен на сырье и промежуточные товары. Возобновившийся рост заболеваемости, как и сбои с поставками, имели негативное влияние и на мировую торговлю, о чем свидетельствуют более слабые показатели опережающих индикаторов New Export Orders Index PMI в июне 2021 года (снижение с 54,9 пункта в мае до 53,2 в июне 2021 года). Фактор преобладания спроса на товары над предложением увеличивает риск роста инфляционного давления в мире.

Мировой тренд роста инфляции отразился также на странах - основных торговых партнерах Казахстана

В ЕС и России инфляция формируется выше целевых показателей. В ЕС в июне 2021 года годовая инфляция ускорилась до 2,2% при целевом показателе 2,0%. В Китае после отмечаемой в начале года дефляции в июне 2021 года годовая инфляция выросла до 1,1%. В России годовая инфляция в июне достигла 6,5% (максимум с августа 2016 года) при таргете 4,0%. В качестве ответной меры денежно-кредитные условия в России с начала 2021 ужесточаются. Последним решением Центральный Банк Российской Федерации повысил ставку сразу на 100 б.п. до 6,5%. Тенденция ужесточения монетарной политики наблюдается и в других странах. Так, в 2021 году уже 18 центральных банков повысили ключевые ставки для замедления инфляционных процессов.

Присутствует значительная волатильность на мировом рынке нефти из-за роста неопределенности, связанной с распространением "дельта-штамма" COVID-19

В течение июня среднемесячная цена на нефть марки Brent росла и варьировалась в диапазоне 70,3 - 76,2 доллара США за баррель. Однако в июле, после достижения договоренности странами ОПЕК+ о ежемесячном наращивании добычи нефти на 400 тысяч баррелей в сутки с августа текущего года и о пересмотре квоты на добычу для некоторых участников альянса с мая 2022 года, ценовой диапазон расширился до 68,6-77,2 доллара США за баррель. Несмотря на увеличение спроса на нефть и снижение ее запасов, главным источником усиления волатильности на мировых рынках является дальнейшее распространение "дельта-штамма" коронавируса, что снижает точность прогнозов в отношении дальнейшей динамики цен и может замедлить восстановление мировой экономики и, соответственно, снизить спрос на нефть.

Учитывая лаги влияния изменения базовой ставки на экономику и ожидаемое нахождение инфляции за пределами целевого коридора 4-6% до конца 2021 года, последующие решения Национального банка по базовой ставке будут приниматься с учетом вхождения инфляции в целевой коридор в 2022 году. По итогам предстоящего в сентябре 2021 года прогнозного раунда Национальный банк готов принять меры по дальнейшему ужесточению денежно-кредитных условий в случае возрастания проинфляционных факторов. Во втором полугодии 2021 года возможно дальнейшее ускорение инфляции на фоне сезонно низкой базы продовольственной инфляции в июле и августе прошлого года, а также реализации эффекта отложенного спроса. пресс-служба Нацбанка РК

Очередное плановое решение Комитета по денежно-кредитной политике Нацбанка РК по базовой ставке будет объявлено 13 сентября в 15:00 по времени Нур-Султана.

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