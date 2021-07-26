Назначен главный госинспектор по использованию и охране земель РК

Ранее был подписан новый закон.

Приказом и. о. министра сельского хозяйства председатель Комитета по управлению земельными ресурсами МСХ М. Темиржанов назначен главным государственным инспектором по использованию и охране земель Республики Казахстан, сообщает zakon.kz.

Стоит отметить, что 30 июня текущего года был подписан закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития земельных отношений", предусматривающий возврат функций государственного контроля за использованием и охраной земель в ведомство центрального уполномоченного органа с созданием его территориальных подразделений в столице, областях и городах республиканского значения, - говорится на сайте Минсельхоза.

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