Проезд по одной из улиц Алматы закроют на месяц

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Проезд по улице Туркебаева в Алмалинском районе Алматы закроют на месяц.
Проезд по улице Туркебаева в Алмалинском районе Алматы закроют на месяц, передает zakon.kz.
С 27 июля по 25 августа будет ограничено движение автотранспорта по улице Туркебаева от улицы Карасай батыра до улицы Толе би, - сообщили в ТОО "Алматинские тепловые сети".
Временные ограничения вводятся для проведения капитального ремонта теплосетей, проходящих под проезжей частью указанного уличного сегмента.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!