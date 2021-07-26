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Проезд по одной из улиц Алматы закроют на месяц

Фото: kolesa.kz 26 июля 2021, 15:24

Проезд по улице Туркебаева в Алмалинском районе Алматы закроют на месяц.

Проезд по улице Туркебаева в Алмалинском районе Алматы закроют на месяц, передает zakon.kz.

С 27 июля по 25 августа будет ограничено движение автотранспорта по улице Туркебаева от улицы Карасай батыра до улицы Толе би, - сообщили в ТОО "Алматинские тепловые сети".

Временные ограничения вводятся для проведения капитального ремонта теплосетей, проходящих под проезжей частью указанного уличного сегмента.

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