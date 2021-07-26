Очень сильная жара, дожди с грозами и туман - погода на 27 июля

Местами по республике ожидается усиление ветра, на юге и юго-западе - с пыльной бурей.

Казахстанские синоптики предоставили прогноз погоды на 27 июля, сообщает zakon.kz.

На большей части территории Казахстана с отрогом антициклона ожидается погода без осадков. Лишь на северо-западе, юго-западе и востоке страны под влиянием атмосферных фронтальных разделов пройдут кратковременные дожди с грозами, на востоке - с градом и шквалом. Местами по республике ожидается усиление ветра, на юге и юго-западе - с пыльной бурей, на севере и в центре ночью и утром - туман. РГП "Казгидромет"

В Восточно-Казахстанской области местами ожидается усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с, днем местами - шквал, град.

В Туркестанской, Кызылординской, Мангистауской, Жамбылской областях местами ожидаются пыльная буря, усиление ветра 15-20 м/с, в Туркестанской области - порывы 23 м/с.

В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Карагандинской областях ночью и утром местами ожидается туман, в Карагандинской области местами - усиление ветра 15-20 м/с.

Согласно прогнозу, сильная жара местами сохранится в Жамбылской, Мангистауской, Актюбинской и на большей части Алматинской областей, очень сильная жара - в Мангистауской области.

На большей части Кызылординской, Туркестанской, Мангистауской, Жамбылской, местами в Алматинской, Атырауской, Актюбинской, Карагандинской, на юге Костанайской, в отдельных районах Акмолинской, Восточно-Казахстанской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. РГП "Казгидромет"

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