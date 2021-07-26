Почему повысили базовую ставку, рассказали в Нацбанке

Одним из таких факторов стало ощутимое подорожание ГСМ, электроэнергии и отдельных продовольственных товаров.

Заместитель председателя Национального банка Казахстана Акылжан Баймагамбетов рассказал о о причинах повышения базовой ставки, сообщает zakon.kz.

Он напомнил, что основная задача Национального банка – это поддержание ценовой стабильности в стране, и наш главный инструмент – это базовая ставка.

Ее повышение стало логичным ответом на ускорение текущей инфляции: в июне она достигла рекордного значения – 7,9%, и необходимостью снизить инфляцию до целевого диапазона 4-6% в 2022 году.

Сразу подчеркну, что рост инфляции – это не локальное явление, в последние месяцы повышенный проинфляционный фон наблюдается во всем мире. Рост инфляции в Казахстане вызван негативным влиянием временных и устойчивых внутренних и внешних факторов. Акылжан Баймагамбетов

Одним из таких факторов стало ощутимое подорожание ГСМ, электроэнергии и отдельных продовольственных товаров. По многим позициям темп роста цен исчисляется двузначными цифрами. Восстановление потребительского спроса также подстегнуло рост инфляции.

Во-вторых, дополнительное давление на внутренние цены оказывает так называемый «импорт инфляции» из России – одного из основных наших торговых партнеров. В соседней стране также быстро растут цены: инфляция там ускорилась до 6,5%. Это максимальная отметка за последние 5 лет. В ответ на это Центробанк России в течение последних месяцев несколько раз поднимал ключевую ставку, включая последнее решение повысить ставку до 6,5% сразу на 100 б.п., - пояснил зампред Нацбанка.

Кроме того, по его словам, одним из наиболее глобальных факторов, которые влияют на инфляцию во многих странах, – стал рост мировых цен на сырье и на продовольственные товары.

Мы наблюдаем, что индекс мировых цен на продовольствие растет уже около года, отражая активный опережающий спрос на все основные категории продуктов питания. Согласно прогнозам ООН, ожидается, что этот тренд продолжится и в 2022 году, - сказал он.

Немаловажными факторами роста цен стали также продолжающееся фискальное стимулирование и мягкая денежно-кредитная политика. Центробанки мира массово снижали ставки, чтобы предоставить доступ к дешевым финансовым ресурсам для поддержки восстановления экономики.

Благодаря этим финансовым стимулам, снятию карантинных ограничений, массовой вакцинации деловая и потребительская активность начали быстро восстанавливаться. Это привело к повсеместному повышению спроса на товары и услуги и толкнуло цены вверх. Соответственно, выросли и инфляционные ожидания, отсюда и дополнительное давление на цены.

В целом в настоящее время динамика инфляции складывается выше наших прогнозов. Причина – дисбалансы на отдельных внутренних продовольственных рынках. Рост цен на непродовольственные товары и платные услуги, к сожалению, тоже складывается также немного выше наших ожиданий. Активно восстанавливающийся потребительский спрос, в том числе благодаря реализуемым антикризисным программам, поддерживает повышенный проинфляционный тренд. Так, рост потребительского импорта за 5 месяцев текущего года уже на 30% превысил уровень доковидного 2019 года. Это я сравниваю не с прошлым 2020 годом, в сравнении с которым рост ожидаем, а именно с докризисным, предшествующим ему, - сказал Акылжан Баймагамбетов.

Он отметил, что в этих условиях Нацбанк повысил базовую ставку, чтобы снизить инфляционное давление. По его словам, при принятии решений в области денежно-кредитной политики Нацбанк руководствуется перспективами формирования инфляции и ожидаее ее возвращения в целевой коридор в 2022 году.

Заместитель председателя Нацбанка также рассказал об ожиданиях рынка касательно решения по базовой ставке.

Результаты опросов, проведенных деловыми СМИ, показывают, что респонденты ожидали повышение ставки. То есть эксперты справедливо полагали, что ужесточение денежно-кредитной политики неизбежно в текущих условиях. Именно поэтому полагаю, что наше решение соответствовало ожиданиям рынка, - полагает он.

Он также отметил, что принятая в начале этого года «Стратегия денежно-кредитной политики до 2030» предусматривает, что коммуникация – это важная составляющая внедрения политики полноценного инфляционного таргетирования.

Поэтому мы изучаем лучшую практику, примеряем ее к нашим реалиям и движемся в направлении большей прозрачности, последовательности и предсказуемости наших решений для повышения доверия к Национальному банку. В своих публикациях мы даем информацию о факторах и перспективах инфляции в Казахстане, представляем прогнозы, на которых, собственно говоря, основываются решения по денежно-кредитной политике, - сказал он.

Вместе с тем Баймагамбетов отметил, что базовая ставка – это не волшебная палочка, ее повышение не устранит факторы роста инфляции со стороны предложения, здесь важна системная работа Правительства, которая уже ведется. В то же время в этих условиях повышение ставки и сигнал рынку о готовности ее повысить дальше при необходимости позволят удержать уровень дедолларизации депозитов, поддержат курс тенге и отсекут нежелательные варианты развития событий на денежном и валютном рынках. В результате будет исключена избыточная волатильность курса тенге, которая стабилизирующим образом воздействует на инфляционные процессы.

Что касается административного регулирования цен, то в период существенных кратковременных дисбалансов спроса и предложения косвенные регулирующие методы могут быть полезными. Но эти меры должны быть временные. Если методы административного регулирования будут иметь долгосрочный характер, то это дестимулирует деятельность производителей, искажая ценовые сигналы. Таким образом можно добиться обратного эффекта. В рыночной экономике цена должна являться показателем баланса спроса и предложения, - заключил он.

Ранее сообщалось, что Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка РК принял решение установить базовую ставку на уровне 9,25% годовых с процентным коридором +/- 1,00 п.п.

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