Стали известны имена новых сельских акимов в Алматинской области

Голосование прошло без грубых нарушений.

Жетысусцы показали высокую активность и гражданскую ответственность на выборах сельских акимов. С раннего утра до 20.00 часов вечера люди шли к избирательным пунктам для того, чтобы отдать голос за своего кандидата. Избирательная кампания проходила в 71 округе региона.

Как поделился член Алматинской областной избирательной комиссии Каһарман Жаксылык, исторический день для всех жетысусцев прошел без грубых нарушений.

Средняя конкуренция за место составила 3,3 человека. В сегодняшних выборах акимов округов приняли участие доверенные лица кандидатов, наблюдатели различных уровней, а также представители СМИ. Жители Алматинской области также проявили активность на этих выборах В список избирателей было включено 221952 граждан, из них приняли участие в голосовании 149888, - поделился Каһарман Жаксылык.

Также Каһарман Жаксылык сообщил о новоиспеченных акимов. 25 летний Биржан Махатов стал самым молодым акимом сельского округа в Алматинской области. Так, по итогам выборов он стал акимом Елтайского сельского округа Карасайского района.

Возлагают большие надежды на молодого акима и аксакалы округа. По словам активиста Елтайского сельского округа Адиля Келтаева, амбиции целеустремленного Биржана поднимут сельский округ на новый уровень.

Мы верим, что старые проблемы найдут новые современные решения. У молодого поколения особенный взгляд и подход к делу. Меня радует, что нашим сельским округом будет управлять молодой и трудолюбивый аким. Желаю ему успехов в деятельности. Мы готовы поддерживать все его начинания во благо нашего родного села, – сказал Адиль Келтаев.

Кредит доверия народа заслужил Кайрат Турлыбеков с Жагатальского сельского округа Алакольского района. Он набрал 100% голосов "за. Он родом сам из Жагатальского округа, но работал акимом с 2017 года в сельском округе Актубек, где проделал колоссальную работу. Начинал свою трудовую деятельность он с тракториста.

Мы все сделали правильный выбор. Знаем Кайрата Турлыбекова не понаслышке. Он сделал многое для села Актубек. Заасфальтировал улицы, построил творческие клубы, установил светофоры с современными пешеходными переходами. Хочу сказать, что он не только человек дела и слова, а просто человек с большой буквы, - сказала жительница Жагатальского сельского округа Серга Сатыбалдинова.

В сельском округе Аманбоктер Саркандского района, жители выбрали в акимы – женщину и уверены, что она справиться с работой ничуть не хуже мужчины.

Шырынгуль Нурканова около 20 лет посвятила работе в государственной службе. Сегодня женщина стремиться подтвердить свою позицию, отвечающую интересам и чаяниям людей, и сегодня готова бороться за голоса, выдвигая реальную программу действий.

Я около 20 лет работаю в акимате села, я думаю, что смогу улучшить социально-экономическое положение села. Хочу принести пользу своему родному селу, в планах решить проблему, связанную с отсутствием интернета, улучшить состояние дорог и развивать сферу туризма, - добавила Шырынгуль Нурканова.

Также в селе Ойтоган женщиной акимом стала Венера Берикова. Родилась женщина 6 сентября 1984 года в селе Ойтоган Аксуского района. В 2001 году окончил среднюю школу имени И. Жансугурова, в 2006 году окончил Казахский национальный аграрный университет по специальности "ветеринария" и в 2009 году Академию права и экономики имени У. Жолдасбекова по специальности "финансист". Трудовую деятельность начала в 2006 году секретарем аппарата Аксуского районного маслихата. С апреля 2008 года работает главным специалистом в аппарате Аксуского районного маслихата.

Прямые выборы сельских акимов способствуют повышению эффективности деятельности акимов в принятии ими решений по целому ряду таких жизненно важных вопросов на селе как водоснабжение, содержание дорог, благоустройство и т.д. При этом ответственность перед избирателями избранных акимов становится главным фактором личной мотивации и большим ожиданием повышения эффективности их деятельности. Так на Ернара Жунусова ставший новым акимом в селе Бесагаш возложены большие надежды.

Мы верим, что новый аким улучшит наше благосостояние. Как говорят: "Хочешь быть хорошим акимом, будь ближе к своему народу". Поэтому считаю, что инициатива по выборам сельских акимов действительно сближает народ и власть, - сказал Шабден Ногайбаев, житель села Бесагаш, почетный гражданин Талгарского района

Отметим, всего в области было зарегистрированы 235 кандидатов.

На сегодняшний день избиратели проголосовали за кандидатов акимов 10 округов Енбекшиказахского района, Аксуского района - 9, Алакольского района - 8, Балхашского, Уйгурского районов - 6, Кегенского района - 5, Кербулакского, Коксуского, Панфиловского, Талгарского районов - 4, Сарканского района - 3, Жамбылского, Каратальского районов - 2, Ескельдинского, Илийского, Карасайского районов и города Текели - 1.

Необходимо подчеркнуть, что прямые выборы сельских акимов в Казахстане проходят впервые. Идея принадлежит Президенту Касым-Жомарту Токаеву. Глава государства подчеркивал, что инициатива предусматривает реализацию пакета ключевых политических реформ, которые направлены на децентрализацию государственного управления через введение институтов местного самоуправления.

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