В Казахстане будут развивать альтернативные источники энергии

Премьер-министр Казахстана подчеркнул, что Eni является важным инвестиционным партнером Казахстана, отметив вклад компании в разработку месторождений Карачаганак и Кашаган, а также в проведении разведочных работ на месторождениях Исатай и Абай.

Премьер-министр РК Аскар Мамин провел встречу с главным исполнительным директором энергетической компании Eni Клаудио Дескальци, сообщает zakon.kz.

Компания Eni присутствует в Казахстане с 1992 года и инвестировала в экономику Казахстана более $15 млрд.

Стороны обсудили вопросы увеличения и поддержания уровня добычи нефти и конденсата на месторождениях Кашаган и Карачаганак, а также развития проектов возобновляемых источников энергии на территории Республики Казахстан, - говорится в сообщении primeminister.kz.

Премьер-министр Казахстана подчеркнул, что Eni является важным инвестиционным партнером Казахстана, отметив вклад компании в разработку месторождений Карачаганак и Кашаган, а также в проведении разведочных работ на месторождениях Исатай и Абай.

Компания Eni вносит весомый вклад в проекты энергетического перехода и декарбонизации в РК. В рамках этого направления ведется реализация ряда совместных проектов. Так, в Актюбинской области реализуется проект по строительству ветровой электростанции мощностью 100 МВт и в Туркестанской области завершается строительство солнечной электростанции на 50 МВт.

В присутствии главы Правительства подписан ряд документов.

Между АО «НК «КазМунайГаз» и компанией Eni подписаны меморандумы о сотрудничестве в разработке проектов энергетического перехода для производства и реализации электроэнергии и о развитии сельскохозяйственных и водородных проектов в РК.

Между Министерством экологии, геологии и природных ресурсов, АО «Казгеология» и компанией Eni подписан меморандум о сотрудничестве по вопросам совместной реализации проектов недропользования на территории РК.

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